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    Japon aktris Yuko Takeuchi hayatını kaybetti

    Ünlü Japon aktris Yuko Takeuchi, Tokyo'da yaşadığı apartmanda kocası tarafından ölü bulundu.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 00:34
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    Japon aktris Yuko Takeuchi hayatını kaybetti

     

    Japonya’da tanınan ünlü aktris Yuko Takeuchi (40), aktör eşi Nakabayashi Taiki tarafından Tokyo’da yaşadıkları apartmanda ölü bulundu.

    İNTİHAR ŞÜPHESİ VAR

    Japon medyası, iki çocuk annesi Takeuchi’nin intihar sonucu hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü bildirdi.

    Takeuchi, 2004-2007 yılları arasında üst üste üç kez başrolde en iyi kadın oyuncu dalında Japon Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

    Japon aktris Yuko Takeuchi hayatını kaybetti #1

    Japon aktris Yuko Takeuchi hayatını kaybetti #2

    Japon aktris Yuko Takeuchi hayatını kaybetti #3

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