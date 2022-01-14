Jason Momoa ve Lisa Bennett boşanıyor

Jason Momoa ve Lisa Bennett, 16 yıllık birlikteliklerini ve 5 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Hollywood’un örnek gösterilen çiftleri arasında olan Jason Momoa ve Lisa Bonet'ten kötü haber geldi.

21 yıldır birlikte olan Momoa ve Bonet, birbirlerini özgür bırakmak için bu kararı aldıklarını duyurdu:

"DEĞİŞİKLİĞİ HİSSEDİYORUZ"

“Bu dönüşüm zamanlarında baskıyı hissettik. Ailemizde de bir devrim yaşanıyor. Yaşanan sismik değişikliği hissediyoruz ve büyüyoruz. Bu sebeple evliliğimizi sonlandırıyoruz”

Ortak bir basın açıklaması yapan Momoa (42) ve Bonet (54) Lola ve Nakoa-Wolf isimli iki çocuk sahibi. Bonet’in ayrıca eski eşi, ünlü müzisyen Lenny Kravitz’ten bir kızı var.

Momoa ve Bonet ilişkilerine 2005 yılında başlamış ve 2017 yılında evlenme kararı almıştı.