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    Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile tatile çıktı

    Amerikalı milyarder, sevgilisi ve arkadaşlarıyla soluğu tatilde aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 12:40
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    Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile tatile çıktı

    Amazon ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos tatilde görüntülendi.

    Bezos, 51 yaşındaki sevgilisi Lauren Sanchez ve arkadaşlarıyla birlikte yat tatiline çıktı.

    BEZOS SEVGİLİSİYLE TATİLDE

    Amerikalı milyaderin, son derece neşeli olduğu anlar objektiflere yansıdı. 57 yaşındaki Bezos'un, spor salonunda bir süre antrenman yaptığı anlaşılıyor.

    Mail'in haberine göre, çift, tatil için Fransa'nın deniz aşırı topraklarından olan  St. Barts'ı tercih etti.

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    DÜNYANIN EN ZENGİN İKİNCİ İNSANI

    Çift, Bezos'un eşi MacKenzie'den ayrılmasının ardından Ocak 2019'da birlikteliklerini kamuoyuna açıkladı.

    Forbes'e göre, Jeff Bezos, SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda buluyor.

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    Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile tatile çıktı #4

    Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile tatile çıktı #5

    Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile tatile çıktı #6

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