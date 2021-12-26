Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile tatile çıktı

Amerikalı milyarder, sevgilisi ve arkadaşlarıyla soluğu tatilde aldı.

Amazon ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos tatilde görüntülendi.

Bezos, 51 yaşındaki sevgilisi Lauren Sanchez ve arkadaşlarıyla birlikte yat tatiline çıktı.

BEZOS SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Amerikalı milyaderin, son derece neşeli olduğu anlar objektiflere yansıdı. 57 yaşındaki Bezos'un, spor salonunda bir süre antrenman yaptığı anlaşılıyor.

Mail'in haberine göre, çift, tatil için Fransa'nın deniz aşırı topraklarından olan St. Barts'ı tercih etti.

DÜNYANIN EN ZENGİN İKİNCİ İNSANI

Çift, Bezos'un eşi MacKenzie'den ayrılmasının ardından Ocak 2019'da birlikteliklerini kamuoyuna açıkladı.

Forbes'e göre, Jeff Bezos, SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda buluyor.