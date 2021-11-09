Sanchez'in, katıldığı etkinlikte DiCaprio'dan gözlerini alamaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın ardından dünyanın en zengin ikinci kişisi unvanını elinde bulunduran Amazon'un sahibi Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile bir etkinliğe katıldı.

Los Angeles'taki etkinlikte Sanchez, erkek arkadaşı Bezos ile birlikte ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile ayaküstü bir süre sohbet etti.

GÖZLERİNİ DICAPRIO'DAN ALAMADI

Sohbet sırasında Sanchez'in, sevgilisi Bezos'un yanındayken DiCaprio'ya dikkatli bakışları kameraya yansıdı.

Kullanıcılar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda "Dünyanın en zengin ikinci kişisi olsan da fark etmiyor", "Kendine Bezos'un kız arkadaşının DiCaprio'ya baktığı gibi bakan birini bul" gibi ifadeler kullandı.

Jeff Bezos’un kız arkadaşı Lauren Sanchez'in Leonardo DiCaprio'ya bakışı ViDEO

"TÜM SERVETİNLE BİR KADININ KALBİNİ ALAMAZSIN"

Bir diğer paylaşımda "Dünyadaki tüm servetinle bir kadının kalbine sahip olamazsın." denildi.

46 yaşındaki DiCaprio, 24 yaşındaki model ve oyuncu Camila Morrone ile aşk yaşıyor. İkili, 2017 yılından beri birlikte.

BEZOS'TAN UYARI TABELALI YANIT

Jeff Bezos, görüntülerin ardından Leonardo DiCaprio'ya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"Tehlike! Sarp uçurum, ölümcül düşüş" yazılı tabelayla çektirdiği fotoğrafı paylaşan Bezos, "Leo, buraya gel. Sana bir şey göstermek istiyorum." notunu düştü.