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    Jehan Barbur annesi vefat etti

    Müzisyen Jehan Barbur annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 12:01
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    Jehan Barbur annesi vefat etti

    Jehan Barbur'un uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden annesi Müryel Barbur hayatını kaybetti.

    "KLİSE AYİNİ AİLE ARASINDA OLACAK"

    Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü müzisyen; 'Canımın parçası annem Hoşça kal… Uzun süredir verdiğimiz mücadele ruhunun bugün huzura kavuşmasıyla son buldu. Başka türlü bir uğurlama tercih ederdik. Fakat pandemi sebebiyle kilise ayini ve cenaze törenimiz sadece aile arasında olacaktır. Taziyelerinizi 25 Eylül saat 14:30-20:30 arası açık havada bir araya gelebilme imkanı sunduğundan, sevgili annemin İskenderun’daki kafesi Flör Cafe’de kabul edebileceğiz. Covid-19 sebebiyle aile evimiz taziyeye açık olamayacaktır. Son üç yıldır yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu acıdan uzak olmanız dileğimle. Jehan' mesajını paylaştı.

    Jehan Barbur annesi vefat etti #1Jehan Barbur annesi vefat etti #2

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