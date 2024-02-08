Jenna Ortega ve Martin Freeman'ın seks sahnesi yaş farkı yüzünden eleştirildi! "İğrenç" yorumları yağdı Dünyaca ünlü oyuncu Jenna Ortega'nın kendisinden 31 yaş küçük Martin Freeman ile seks sahnesi tepkilere neden oldu.

ensonhaber.com

Miller's Girl filmindeki erotik sahneler sosyal medyada gündem oldu.

31 yaş fark

Filmdeki seks sahnesi eleştiri topladı. Aralarında 31 yaş fark olan Jenna Ortega ve Martin Freeman'ın seks sahnesine izleyenler yorum yağdırdı.

'İğrenç'

O sahneler izleyiciler tarafından 'iğrenç' olarak nitelendirildi.

Öğretmen ve öğrenciyi canlandırıyorlar

21 yaşındaki Jenna, kara komedi türündeki filmde 18 yaşındaki öğrenci Cairo Sweet'i canlandırırken, 52 yaşındaki Martin de onun öğretmeni Jonathan Miller rolünü üstleniyor.

Filmde, Jonathan'ın yaratıcı bir yazı ödevi vermesinin ardından Cairo'nun bir seks hikâyesi kaleme almayı seçmesiyle, ikili uygunsuz bir ilişki yaşıyor.

Eleştirilerden sonra filmin mahremiyet koordinatörü açıklama yaptı.

"Tamamen desteklendi"

Koordinatör "Jenna Ortega ne yapmak istediğinden emindi ve çekimler sırasında tamamen desteklendi." dedi. Kristina Arjona, hiçbir noktada 'sınırların aşılmadığı'nı vurguladı.

"Jenna yapmak istedi"

Kristina, şunları söyledi: "Bu süreç boyunca pek çok kişi, Jenna'nın rahat olduğu şeylerle tutarlı olduğundan emin olmak için [Jenna] ile etkileşim halindeydi ve Jenna ne yapmak istediğinden çok kararlı ve çok emindi."