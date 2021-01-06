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    Jenner Ailesi tatilde

    Jenner Ailesi, dünya jet sosyetesinin akın ettiği, en lüks ve en pahalı kayak merkezlerinden biri olan Aspen'de tatilde.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 09:40
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    Jenner Ailesi tatilde

    Dünyaca ünlü manken Kylie Jenner, yeni yıl tatili için kardeşi Kendall, annesi Kris ve kızı Stormi ile Aspen’e gitti.

    EV 450 BİN DOLAR

    Kylie ve Kendall Jenner’ın, anneleri ve arkadaşlarının da eşlik ettiği tatil için aylığı 450 bin dolarlık ev tuttukları ortaya çıktı.

    DERS ALDI

    Kylie Jenner tatil sırasında snowboard dersi alırken Kendall Jenner ise kardeşine göre çok daha tecrübeli olduğu için bol bol kaydı.

    JET SOSYETE GİDİYOR

    Aspen, dünya jet sosyetesinin akın ettiği, en lüks ve en pahalı kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor.

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