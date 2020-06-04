Jennifer Aniston çıplak pozunu açık artırmaya çıkardı

Friends dizisinin ünlü oyuncusu ve ABD'li ünlü aktrist Brad Pitt’in eski eşi Jennifer Aniston'ın, 1995 yılına ait verdiği çıplak portresine şimdiye kadar en yüksek teklif 45 bin TL oldu.

ABD'li ünlü Hollowood yıldızı ve Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston, koronavirüs yardımları için maddi destek sağlamak amacıyla çıplak poz verdiği bir portresini açık artırmaya çıkardı.

Oyuncu verdiği kararı pazartesi günü Instagram hesabından bir video paylaşarak duyurdu.

1195 YILINDA ÇEKİLDİ

Videoda fotoğrafçı Mark Seliger'ın karanlık odada artık simge haline gelmiş portre üzerinde çalıştığı görüldü. Seliger'in fotoğrafı Kasım 1995'te çektiği ifade edildi.

EN YÜKSEK TEKLİF 45 BİN TL

Aniston'ın bacaklarını çapraz biçimde kavuşturarak çıplak poz verdiği siyah beyaz fotoğrafı çeken Seliger, ilk bölümü önceki yıl yayımlanan Friends'in oyuncu kadrosunu fotoğraflamak için görevlendirilmişti.

Şimdiye kadar fotoğrafa gelen en yüksek teklif 6 bin 500 dolar (yaklaşık 45 bin TL) oldu.

INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU

Aniston Instagram'da videoyla beraber paylaştığı metinde, "Sevgili dostum @markseliger; @radvocacy ve @christiesinc ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Kovid-19 yardımlarına destek için açık artırmaya çıkardı." diye yazdı.