Jennifer Fessler zayıflama ilacı yüzünden hastanelik oldu Oyuncu Jennifer Fessler, zayıflama ilaçları hakkında yaptığı itiraflarla çok konuşuldu.

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Zayıflama ilaçları sağlık açısından riskler taşısa da ünlü isimler hala kullanmaya devam ediyor. Oyuncu Jennifer Fessler, zayıflama ilaçları hakkında yaptığı itiraflarla çok konuşuldu.

Katıldığı yayında zayıflama ilaçları kullandığı için büyük sağlık sorunları yaşasa da durumu umursamadığını anlatan ünlü isim, başından geçenleri anlattı.

“Kendimi baştan aşağı yeniledim. Aynaya baktığımda gördüğüm kişiyi tanıyamıyorum.” diyen ünlü isim, bu hızla fazla kilolarından da kurtulmak istedi.

Hastanelik oldu

Diyet ve spor yapmak yerine zayıflama ilaçlarına sarılan Jennifer Fessler, ilacın yan etkisi nedeniyle hastanelik olduğunu itiraf etti.

Bağırsakları düğümlendi

İlacın yan etkileri yüzünden bağırsakları düğümlenen ve acil şekilde hastaneye kaldırılan oyuncu, güçlükle tedavi oldu.

Jennifer Fessler, ne yerse kilo kaybettiğini fark edince sağlıksız beslenmeye devam etti.

"Hiç umurumda değil"

En sonunda hastanelik olunca bile “Hiç umurumda değil, ilaçları kullanmaya devam edeceğim.” diyen Jennifer Fessler, “Hayatımda ilk kez pizza, dondurma gibi şeyler yiyerek kilo verdim. Bunları yemekten vazgeçmeyeceğim ve ilaçları kullanıp zayıflamaya devam edeceğim.” dedi.

Sunucunun bu ilaçların kas kaybına da yol açtığını söylemesi üzerine ünlü oyuncu, şoke eden bir cevap verdi.

55 yaşındaki ünlü isim, 1 yıldır kullandığı ilaçlar yüzünden kas kaybettiğini ve bunu kontrol ettirmek için her ay doktora gitmeye başladığını açıkladı.