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    Jennifer Lawrence, sattığı evden zarar etti

    Akademi Ödüllü oyuncu, evi için yapılan 9.99 milyon dolarlık teklifi kabul etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 13:21
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 13:21
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    Jennifer Lawrence, sattığı evden zarar etti

    Amerikalı oyuncu Jennifer Lawrence, Ağustos 2016'da aldığı evi zarar ederek sattı.

    Lawrence'ın, New York'ta 15.6 milyon dolara satın aldığı evin 3 yatak odası, 4 banyosu ve bir de çatı bahçesi bulunuyor.

    İSTEDİĞİ FİYATA SATAMADI

    Geçtiğimiz yıl temmuz ayında evini 15.45 milyon dolara satışa çıkaran Lawrence, bu hayalini gerçekleştiremedi.

    5.61 MİLYON DOLARLIK ZARAR

    Akademi Ödülü'nün sahibi 29 yaşındaki oyuncu, 9.99 milyon dolarlık teklife evet diyerek, 379 metrekarelik evini sattı.

    Ünlü oyuncunun zararı, 5.61 milyon dolar oldu.

    Jennifer Lawrence, sattığı evden zarar etti #1

    Lawrence'ın yine New York'ta 9 milyon dolardan fazla ödemeyle 2017'de satın aldığı başka bir evi bulunuyor.

    Oyuncu, kiralık mülk olarak kullanılan evde hiç yaşamadı.

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