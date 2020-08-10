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- Jennifer Lawrence, sattığı evden zarar etti
Jennifer Lawrence, sattığı evden zarar etti
Akademi Ödüllü oyuncu, evi için yapılan 9.99 milyon dolarlık teklifi kabul etti.
- Haber Merkezi
- 10.08.2020 - 13:21
- Güncelleme : 10.08.2020 - 13:21
Amerikalı oyuncu Jennifer Lawrence, Ağustos 2016'da aldığı evi zarar ederek sattı.
Lawrence'ın, New York'ta 15.6 milyon dolara satın aldığı evin 3 yatak odası, 4 banyosu ve bir de çatı bahçesi bulunuyor.
İSTEDİĞİ FİYATA SATAMADI
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında evini 15.45 milyon dolara satışa çıkaran Lawrence, bu hayalini gerçekleştiremedi.
5.61 MİLYON DOLARLIK ZARAR
Akademi Ödülü'nün sahibi 29 yaşındaki oyuncu, 9.99 milyon dolarlık teklife evet diyerek, 379 metrekarelik evini sattı.
Ünlü oyuncunun zararı, 5.61 milyon dolar oldu.
Lawrence'ın yine New York'ta 9 milyon dolardan fazla ödemeyle 2017'de satın aldığı başka bir evi bulunuyor.
Oyuncu, kiralık mülk olarak kullanılan evde hiç yaşamadı.