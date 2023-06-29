Jennifer Lawrence: Yönetmenle yattım Jennifer Lawrence katıldığı bir programda dikkati çeken açıklamalar yaptı. Lawrence 2017 yapımı "Mother!" filmini anlamadığını söyleyerek, "O dönemde yönetmenle yatıyordum. 5 mi? Ya da 4. Ama filmlerini anlamak için herhangi bir ipucuna ihtiyacı olan varsa, ne yapacağınızı biliyorsunuz" dedi.

Yeni filmi Büyü de Gel'in tanıtımı için bir programa takılan Jennifer Lawrence, ilginç açıklamalar yaptı.

Mother filminde Miley Cyrus'a kadar birçok konuda konuşan güzel isim, yönetmeniyle yattığını da itiraf etti.

"O dönem yönetmenle yatıyordum"

Cohen, gösterime girdiği yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan, Darren Aronofsky'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Mother!" filmini ne kadar anladığını 10 üzerinden bir puan vererek anlatmasını istedi.

Lawrence, o dönemde filmin yönetmeni Darren Aronofsky'yle ilişkisi olduğunu hatırlatarak, "O dönemde yönetmenle yatıyordum. 5 mi? Ya da 4. Ama filmlerini anlamak için herhangi bir ipucuna ihtiyacı olan varsa, ne yapacağınızı biliyorsunuz" dedi.

"Yönetmenle yatın" dedi

Cohen, oyuncuya "Yönetmenle mi yatsınlar" diye sorunca Lawrence, gülerek "Evet" yanıtını verdi.