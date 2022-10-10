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- Jennifer Lawrence'ı Oscar bozdu
Jennifer Lawrence'ı Oscar bozdu
Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde kendini "eşya" gibi hissettiğini ifade etti.
- Haber Merkezi
- 10.10.2022 - 14:06
- Güncelleme : 10.10.2022 - 14:11
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence (32), henüz 22 yaşında Oscar ödülü kazanmasının etkilerini anlattı.
Oscar kazandıktan sonra çok değiştiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Kontrolümü kaybettim." dedi.
"Büyük ilgi oldu"
'Umut Işığım' filmi ile 'En İyi Aktris Oscarı' kazanan Lawrence, "2012'de vizyona giren Açlık Oyunları filminin gördüğü büyük ilgi sonrası Oscar kazanınca kontrol duygumu kaybettim. Kariyerimin başında şöhrete meteor hızında ulaşmak zordu.
Açlık Oyunlarının gösterime girdiği ve Oscar kazandığım dönem arasında kendimi bir eşya gibi hissettim. Verdiğim her karar, büyük bir grubun kararıymış gibi geliyordu." itirafında bulundu.