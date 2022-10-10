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    Jennifer Lawrence'ı Oscar bozdu

    Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde kendini "eşya" gibi hissettiğini ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 14:11
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    Jennifer Lawrence'ı Oscar bozdu

    Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence (32), henüz 22 yaşında Oscar ödülü kazanmasının etkilerini anlattı.

    Oscar kazandıktan sonra çok değiştiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Kontrolümü kaybettim." dedi.

    "Büyük ilgi oldu"

    'Umut Işığım' filmi ile 'En İyi Aktris Oscarı' kazanan Lawrence, "2012'de vizyona giren Açlık Oyunları filminin gördüğü büyük ilgi sonrası Oscar kazanınca kontrol duygumu kaybettim. Kariyerimin başında şöhrete meteor hızında ulaşmak zordu.

    Açlık Oyunlarının gösterime girdiği ve Oscar kazandığım dönem arasında kendimi bir eşya gibi hissettim. Verdiğim her karar, büyük bir grubun kararıymış gibi geliyordu." itirafında bulundu.

    Jennifer Lawrence ı Oscar bozdu #1


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