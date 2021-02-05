Jennifer Lopez aldatıldı iddiası

Jennifer Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez'in, Madison LeCroy ile birlikte olduğu iddia edildi.

Gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Alex Rodriguez ve Jennifer Lopez cephesinden ihanet haberi geldi.

Yaklaşık iki yıldır nişanlı olan, 2020 için planlanan düğünlerini de pandemi yüzünden iptal eden çiftin yuvasının üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürüldü.

"SADECE TELEFONLA GÖRÜŞTÜK"

Southern Charm adlı reality şovda yer alan katılımcılardan biri olan Madison LeCroy, programın ekrana gelen bölümünde, adı belirtilmeyen, evli bir beyzbol oyuncusuyla birlikte olmakla suçlandı. Bu iddialar da akıllara hemen Alex Rodriguez'i getirdi.

Madison LeCroy, verdiği bir röportajda Rodriguez ile telefonda konuştuğunu, bunun dışında aralarında başka hiçbir iletişim olmadığını savundu. LeCroy "Sadece bir tanışıklık" diye konuştu.

Konu hakkında Rodriguez ve Lopez cephesinden hiçbir açıklama gelmedi.