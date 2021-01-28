Jennifer Lopez: Bana yalancı demeyin

Jennifer Lopez, bir süre önce yüzüne botoks yaptırdığı ve bunu herkesten sakladığı iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, yayınladığı fotoğraflara yapılan 'botoks' ve 'estetik' eleştirileri karşısında sessizliğini bozdu. Adeta çileden çıkan Lopez, "Bana yalancı demeyin!" diyerek, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"YALAN SÖYLÜYORLAR"

Kısa bir süre önce moda sektörüne adım atan ve daha sonra cilt bakım ürünlerini piyasaya sunan Lopez, bir dergiye, "Ben kimseyi yargılamıyorum, eğer botoks ya da enjeksiyon yaptırmak istiyorsanız, bunda sorun şok. Ama insanların benim hakkında cilt kremlerini kast ederek 'Bunların işe yaradığına inandırmaya çalışıp yalan söylüyor' gibi sözlerine içerliyorum" ifadelerini kullandı.

"DİĞER KADINLARA KİBAR DAVRANIYORUM"

51 yaşındaki oyuncu, güzelliğinin aslında çok basit bir yöntemi olduğunu belirterek sırrını "Diğer kadınlara karşı kibar davranıyorum" diye özetledi.

"BU SADECE BENİM YÜZÜM"

Jennifer Lopez, ayrıca hemcinslerine daha pozitif olmak için çaba harcamalarını önerdi. Lopez, daha önce de konuyla ilgili, "Bu sadece benim yüzüm! 500 milyonuncu kez söylüyorum; daha önce hiç botoks, enjeksiyon ya da ameliyat olmadım. Sadece söylüyorum" şeklinde konuşmuştu.