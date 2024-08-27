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Jennifer Lopez - Ben Affleck'in ayrılık nedeni belli oldu! Ünlü çiftin arasına Kick Kennedy girdi

Jennifer Lopez - Ben Affleck'in ayrılık nedeni belli oldu! Ünlü çiftin arasına Kick Kennedy girdi Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez de aldatıldı. Lopez ve Ben Affleck'in boşanma nedeni ortaya çıktı.