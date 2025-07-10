Jennifer Lopez, doğum gününü Türkiye'de kutlayacak

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, temmuz ve ağustos aylarında vereceği konserlerle Türk hayranlarıyla buluşma hazırlanıyor.

Türkiye'de geniş hayran kitlesi bulunan Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Antalya'da konser verecek.

KONSER ÖNCESİ HAYRANLARINA SESLENDİ

Doğum gününü Türkiye'de kutlamaya hazırlanan Jennifer Lopez, konser öncesinde mesaj paylaştı.

TÜRKİYE'YE GELME HEYECANINI DİLE GETİRDİ

Hayranlarına seslenen Lopez, doğum gününden bir gün önce Türkiye'de konser vereceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

ANTALYA VE İSTANBUL'DA KONSER VERECEK

Hayranlarına seslenen Lopez, doğum gününden bir gün önce Antalya'da konser vereceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.