Euro
10.0734
-0.14%
Dolar
8.2984
0.22%
Altın
489.26
0.03%
Borsa
1.445
-1.1%
Bitcoin
474.244
0.86%
EXEN Coin
35.33
3.33%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Jennifer Lopez, eski aşkına döndü

    Jennifer Lopez, 17 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Ben Affleck'e geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 12:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jennifer Lopez, eski aşkına döndü

    Dünyaca ünlü ABD'li yıldız Jennifer Lopez ile eski beyzbolcu Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ayrıldıklarını duyurmuşlardı. İkili, arkadaş kalmanın kendileri için daha iyi olduğunu belirtmişti.

    ESKİ AŞKA DÖNÜŞ

    Bu ayrılığın ardından iki çocuk annesi Lopez'in 17 yıl önce aşk yaşadığı oyuncu Ben Affleck ile yeniden görüşüyor.

    Lopez ile Affleck, geçen hafta Montana'da baş başa romantik bir tatile çıktı. Sonra da Los Angeles'a dönüşlerinde aynı özel uçaktan inerken görüntülendiler. Lopez ve Affleck, aynı gün aynı aracın içinde de objektiflere takıldı.

    Jennifer Lopez, eski aşkına döndü #1Jennifer Lopez, eski aşkına döndü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir