Jennifer Lopez, eski aşkına döndü

Jennifer Lopez, 17 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Ben Affleck'e geri döndü.

Dünyaca ünlü ABD'li yıldız Jennifer Lopez ile eski beyzbolcu Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ayrıldıklarını duyurmuşlardı. İkili, arkadaş kalmanın kendileri için daha iyi olduğunu belirtmişti.

ESKİ AŞKA DÖNÜŞ

Bu ayrılığın ardından iki çocuk annesi Lopez'in 17 yıl önce aşk yaşadığı oyuncu Ben Affleck ile yeniden görüşüyor.

Lopez ile Affleck, geçen hafta Montana'da baş başa romantik bir tatile çıktı. Sonra da Los Angeles'a dönüşlerinde aynı özel uçaktan inerken görüntülendiler. Lopez ve Affleck, aynı gün aynı aracın içinde de objektiflere takıldı.