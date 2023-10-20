Jennifer Lopez eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi Ben Affleck ile 17 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelip evlenmesiyle magazin gündeminden düşmeyen Jennifer Lopez dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

ensonhaber.com Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, iç çamaşırı markasının tanıtım elçisi oldu. 54 yaşındaki Lopez, pozların ardından markanın davetine katıldı. 54 yaşındaki pop yıldızı, şakacı bir şekilde iç çamaşırını izleyicilere göstererek defileyi kapatmasıyla olay oldu. Kylie Jenner çekti Lopez'in o anları, Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Anastasia Karanikolaou tarafından görüntülendi. Dünyaca ünlü İtalyan iç çamaşırı markasının tanıtım elçisi olan Jennifer Lopez, sere serpe verdiği tanıtım pozlarıyla gündem olmuştu.