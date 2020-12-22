Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, evlenmekten vazgeçti.

Bir yıldır evlenme planları yapan, hatta düğün mekanı bile bakan ama koronavirüs pandemisi nedeniyle töreni erteleyen Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, bu konuda beklenmedik bir karar verdi.

EVLİLİK YOK

Bir programa konuk olan 51 yaşındaki şarkıcı, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını belirtti.

"İKİMİZ DE DAHA ÖNCE EVLENDİK"

Lopez, evlilik ile ilgili soruyu yanıtlarken "Evet, doğal olarak bu konuyu da konuşuyoruz. Bizim yaşımızda, yani demek istiyorum ki ikimiz de daha önce evlendik. Evlenmeli miyiz, evlenmemeli miyiz? Bunun bizim için anlamı ne?" dedi.