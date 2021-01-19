Jennifer Lopez: Evlilik için acelemiz yok

Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex ile iki kez ertelenen nikahları hakkında konuştu.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Elle dergisine kapak oldu. 51 yaşındaki sanatçı, Alex Rodiriguez ile iki kez ertelediği düğünüyle ilgili açıklama yaptı.

"BEKLEMEK LAZIM"

Lopez, “Bu konuyla ilgili konuşmadık. Acelemiz yok. Dünyanın nereye gittiğini görmek için beklememiz gerekiyor.” dedi.

Ünlü şarkıcı, Latin müziğiyle ilgili de şu açıklamayı yaptı: “Ben yaşanan ilk dalganın içindeydim yani Latin şarkıcı İngilizce söylüyordu. Ama artık değişti. İspanyolca müzik, Amerikan dolayısıyla dünya müziği haline geldi.”



