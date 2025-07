Jennifer Lopez'le fotoğraf çektirmenin bedeli! 1 milyon TL ödediler

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmuştu. 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında, Antalya Belek'teki bir otelde sahne almıştı.

Ünlü pop yıldızı, 50 dansçısının eşliğinde 35 şarkı seslendirmiş; konserin ardından da doğum gününü kutlamıştı.

Jennifer gitse de etkisi sürüyor. Konserle ilgil herkesi şaşırtan yeni bir iddia ortaya atıldı.

1 MİLYON TL

Jennifer Lopez’i izlemeye giden Seda Bakan, Hande Soral, İsmail Demirci, Bensu Soral gibi isimlerin, sanatçıyla fotoğraf çekilebilmek için arabulucuya 1 milyon TL ödediği iddia edildi.

Jlo, bu fotoğraf seremonisine sadece 50 kişiyi kabul etti.