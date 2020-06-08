Jennifer Lopez, George Floyd protestosunda

Jennifer Lopez ile nişanlısı Alex Rodriguez, George Floyd protestolarına katıldı.

ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için tüm dünyaya yayılan protestolara, ünlü isimlerden destek gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez de Hollywood'taki gösterilerde görüntülendi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALINDI

Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, Hollywood’da düzenlenen George Floyd protestolarına katıldı. Koronavirüs nedeniyle maske ve eldiven önlemini alan çift, ellerinde ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı.