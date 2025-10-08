Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez yan yana geldi

Müzik kariyerinin yanı sıra sinema filmlerinde de boy gösteren dünyaca ünlü isim Jennifer Lopez, son olarak Manuel Puig'in aynı adlı romanından uyarlanan Örümcek Kadının Öpücüğü (Kiss of the Spider Woman) başrol oynadı.

ESKİ AŞIKLAR YAN YANA

Filmin New York galası, dün akşam gerçekleşti. Eski eşler Jennifer Lopez ile Ben Affleck de kırmızıda halıda bir araya geldi.

Boşandıktan sonra ilk kez birlikte görüntülenen ünlü çiftin samimi halleri dikkat çekti.

Ben Affleck, galada verdiği bir röportajda, eski eşi Lopez'in filmde muhteşem olduğunu söyledi ve ekledi:

"ÇOK ÇALIŞTI"

"Jennifer bu işe ilk başladığında elinden gelenin en iyisini yapacaktı ve yaptı. Çok çalıştı. Onun sayısız yeteneğini görüyorsunuz, klasik müzikalleri izleyerek büyüyen biri."