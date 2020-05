Jennifer Lopez ilham perisi oldu

Jennifer Lopez, yeni Instagram mesajında hayranlarına iyimser olmalarını ve şükretmeleri gerektiğini hatırlattı.

50 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, 119 milyon takipçisine, koronavirüs sebebiyle morallerini bozmamalarını, başlarını hep dik tutmalarını öğütledi.

Bu belirsiz zamanlarda düşünmenin ve şükretmenin önemli olduğunu söyleyen Lopez, bu nasihatlarını fotoğraflarıyla da güçlendirdi.

Jennifer Lopez yeni fotoğraflarında, A kesim eteği içinde uçuyor gibi görünüyor. Lopez, verdiği pozlar sırasında mükemmel dansçı vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünlü yıldızın Instagram mesajı ise şöyle:

"MİNNETTAR OLUN"

"Bu zamanda düşmek, her şeyin yanlış gittiğini düşünmek, neye sahip olmadığımızı görmek ve cevaplarını bilmediğimiz sorular sormak çok kolay... Ben gözlerimi açar açmaz minnettar olduğum üç şeyi söylemeyi alışkanlık haline getirdim.

"POZİTİF KALIN"

Geceleri ise yatakta yatarken o güne dair iyi olan üç şeyi yüksek sesle söylüyorum. Bunlar her şey olabilir... Söylediğim her şeyi her gece değiştirmeye çalışıyorum, böylece her gün aynı kalmıyorlar. Pozitif kalın, güvende kalın. Sizi seviyorum, hepinizi özledim... Yakında tekrar birlikte olacağız."