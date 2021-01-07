Euro
9.0136
0.06%
Dolar
7.3051
-0.01%
Altın
450.41
-0.09%
Borsa
1.505
0%
Bitcoin
269.099
5.74%
EXEN Coin
11.09
1.09%
10ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 10 C

    Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle poz verdi

    Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 07:39
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 07:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle poz verdi

    ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına yenisini ekledi.

    SABAH PLAJA İNDİ

    Sabah saatlerinde enerji depolamak için soluğu sahilde alan ve kırmızı bir bikini giyen Lopez, plajda çekildiği videosunu takipçileriyle paylaştı.

    51 YAŞINDA

    Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Lopez'in 'motivasyon' notunu düştüğü videosuna 16 milyona yakın beğeni geldi. 51 yaşındaki yıldız, paylaşımında meslektaşı Drake ile seslendirdiği 'Life is Good' adlı şarkının bir kısmını kullandı.

    Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle poz verdi #1

    Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle poz verdi #2

    Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle poz verdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir