Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle poz verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına yenisini ekledi.

SABAH PLAJA İNDİ

Sabah saatlerinde enerji depolamak için soluğu sahilde alan ve kırmızı bir bikini giyen Lopez, plajda çekildiği videosunu takipçileriyle paylaştı.

51 YAŞINDA

Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Lopez'in 'motivasyon' notunu düştüğü videosuna 16 milyona yakın beğeni geldi. 51 yaşındaki yıldız, paylaşımında meslektaşı Drake ile seslendirdiği 'Life is Good' adlı şarkının bir kısmını kullandı.