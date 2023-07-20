Jennifer Lopez, küfretti Spor salonu kapısında beklemek zorunda kalan Jennifer Lopez, sinirlerine hakim olamadı.

ensonhaber.com

Günlük egzersizlerini asla ihmal etmeyen 53 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, gittiği spor salonun kapısı kapalı olunca bir süre kapının önünde beklemek zorunda kaldı.

Bir süre kapının önünde bekleyen yıldız şarkıcı, spor salonundan çıkarken küfretti.

Spordan sonra aracına hızlı bir şekilde dönerken şarkıcının bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

Işıltılı spor kombini

Spor kombiniyle bile parıldayan Lopez, altın rengi süslü su şişesi ve vücudunu kavrayan parlak taytıyla dikkat çekti. Yıldız şarkıcı, üzerine de keskin hatlı kollarını ve ince belini sergileyen neon sarı renkte bir üst giydi.

Makyajsız

Lopez, makyajsız yüzünü kamufle etmek için altın renkli gözlük taktı. Saçları için ise sık sık spor yaparken tercih ettiği rahat ve sade bir topuz yaptı.