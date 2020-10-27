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    Jennifer Lopez: Latin kadın klişesini kırdım

    Sinema sektöründe kadınların ve siyahların görünürlüğünün sorgulanmasına ve eşitlik tartışmalarına Jennifer Lopez de katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 08:00
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    Jennifer Lopez: Latin kadın klişesini kırdım

    51 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez 1993’te oyuncu olmaya karar verip Hollywood’a gittiğinde, Latin asıllı olmanın sıkıntısını yaşadığını açıkladı.

    "DİRENDİM"

    Lopez “Latin asıllı kadın oyunculara aşçı, dadı gibi onuncu sınıf roller veriliyordu. Ama ben başrolde oynamak istiyordum ve direnerek film sektöründeki Latin kadın klişesini kırdım” dedi.

    Nereli olduğunun önemli olmadığını belirten Lopez “Ben insanı temsil etmek isterim. Ama tüm bu çabama rağmen Hollywood filmlerinde Latin oyuncuların temsili hala yüzde 6 düzeyinde” dedi.

    Jennifer Lopez: Latin kadın klişesini kırdım #1

    Jennifer Lopez: Latin kadın klişesini kırdım #2

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