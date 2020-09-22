Jennifer Lopez, tatilde

Kaslı görüntüsüyle dikkat çeken 51 yaşındaki Lopez, bu yaz ilk kez bikinili haliyle objektiflere yansıdı.

Koronavirüs nedeniyle hem çalışma programını hem de yaz tatilini her zamankinden biraz daha ileri bir tarihe iten 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sonunda tatile çıktı.

Lopez ile 45 yaşındaki nişanlısı Alex Rodriguez, dinlenmek için Turks and Caicos Adalarını seçti.

DENİZDE SOHBET

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez bir süre denize girdi. Uzun uzun yüzen iki sevgili, biraz da denizde sohbet etti.

Instagram sayfasında paylaştığı iddialı pozlarıyla konuşulan Lopez, turuncu bir bikini giymişti. Gösteri dünyasında JLo olarak da bilinen Lopez, bikinisini kolyeleri ve bilekliğiyle tamamlamayı da ihmal etmedi.