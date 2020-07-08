Jennifer Lopez, yeni evi için 1.37 milyon dolar ödedi

Jennifer Lopez, yeni evi için 1.37 milyon dolar ödedi

Ünlü şarkıcı, nişanlısı ile birlikte 2 bin 202 metrekarelik ev satın aldı.

Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, satın aldığı gayrimenkullerine bir yenisini daha ekledi.

Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte Kaliforniya eyaletindeki Encino semtinde yeni ev satın aldı.

ABD basınında çıkan haberlere göre, ünlü şarkıcı, 3 yatak odası bulunan eve 1.37 milyon dolar ödedi.

BİR EV DAHA SATIN ALDI

Yeniden tasarlanan evin, çiftin diğer birçok evi kadar büyük olmadığı kaydedildi. Lopez'in, 2 bin 202 metrekarelik söz konusu evi muhtemelen bir akrabası için veya yatırım amaçlı satın aldığı belirtildi.

LOPEZ VE NİŞANLISININ YENİ EVİ

Yenilenen mutfak; paslanmaz çelik aletler, gri dolap ve küçük beyaz mermer tepeli bir merkez ada ile donatıldı.

Mutfaktaki Fransız kapılar, açık hava yaşam alanı olarak kurulan kapalı bir veranda alanına açılıyor.

DAİREYE 15.3 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Geçtiğimiz yıl Rodriguez, Hollywood Hills'teki evi 4.4 milyon dolara satmıştı. Öyle görünüyor ki çift, Lopez’in 28 milyon dolarlık Bel Air malikanesine taşınmayı seçti.

Daha önce New York'taki 432 Park Avenue'da 15.3 milyon dolara şık bir daire satın alan ikili, ancak Manhattan'ın merkezinde daha da büyük bir ev istediklerine karar verdikten sonra geçen yaz bu evi sattı.