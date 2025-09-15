Jennifer Lopez yeni rolü için hazır! Hayranları bile tanıyamadı

6 yıl aradan sonra Türkiye'de sahne alan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Antalya'da ve İstanbul'da peş peşe konser vermiş, şovuyla dikkatleri çekmişti.

Lopez, "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika." demişti.

YENİ JENNIFER

Sosyal medyayı sık kullanan ve milyonlarca takipçisi olan Jennifer Lopez bu kez değişen imajıyla gündem oldu. Yeni filmi için saçlarını sarı kullanmayı tercih eden Lopez, Instagram'dan paylaşım yaptı.

56 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve oyuncunun paylaştığı fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı.