Jennifer Lopez'den itiraf Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, anne olduktan sonra yaşadıkları hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

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Unutumadığı aşkı Ben Affleck'le geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Jennifer Lopez, 2004-2011 arasında evli kaldığı üçüncü eşi Marc Anthony ile ilişkisinden 22 Şubat 2008 tarihinde Emme ve Maximilian adlı ikizlerini dünyaya getirmişti.

Sporu hayatının merkezine oturtan ünlülerden olan 54 yaşındaki güzel, ikiz annesi olmasının ardından değişen vücudu konusunda 'güvensiz' ve 'kararsız' hissettiğini itiraf ederken, arkadaşı ve antrenörü Tracy Anderson'ın yeni haliyle yüzleşmesine yardımcı olduğunu belirtti.

"Bana ilham verdi"

Lopez, "Son zamanlarda çok fazla derinlemesine düşünüyorum. Şimdiki halimi tamamen kucaklamak için geçmiş versiyonlarımı yeniden gözden geçiriyorum. Yıllar boyunca vücudumun her versiyonunu kutlamam ve kendi hayatım ve ihtiyaçlarım değiştikçe yükselmeye devam etmem için Tracy'nin bana ne kadar ilham verip cesaretlendirdiğini hatırladım.

İkizlerim doğduktan hemen sonra Tracy ile tanıştım. Kendimi güvensiz ve kararsız hissettiğim bir zamanda onu aradım. Çoğu yeni annenin doğum yaptıktan sonra yaptığı gibi, eski halime dönüp dönemeyeceğimi merak ediyordum.

Hayatıma girdi ve yeni beni kucaklamama, daha önce hiç olmadığım kadar güçlü olabileceğimi anlamama yardım etti." diye konuştu.