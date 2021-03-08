Jennifer Lopez'den küvet pozu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Şu sıralar Dominik'te tatilde olan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.

KÜVETTE POZ

144 milyon takipçisi olduğu Instagram'dan küvette verdiği pozu yayınlayan JLO, iki milyondan fazla beğeni yaklaşık 23 bin de yorum aldı. Lopez'in muzip gülüşü de dikkatlerden kaçmadı.

51 YAŞINDA

Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde de beyaz mayolu pozuyla gündem olmuştu. Fit görüntüsüyle dikkat çelen JLO, sosyal medyayı sallamıştı. 51 yaşında ve iki çocuk annesi olan Lopez'in, yıllara meydan okuyan bu görüntüsünün sırları da merak uyandırmıştı.

ERKEN UYUR ERKEN KALKAR

Her ne kadar çalışma programı zaman zaman bunu engellese de Lopez, günde 10 saat uyumaya özen gösteriyor. Gece erken uyuyup sabah da erken uyanıyor. Sabahları ilk işi ise spor yapmak.