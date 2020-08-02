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    Jennifer Lopez'den makyajsız paylaşım

    Ünlü şarkıcı Lopez'in, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı 2 milyondan fazla beğeni aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 13:53
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    Jennifer Lopez'den makyajsız paylaşım

    Sahne şovları ve sesiyle yıllara damga vuran Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, takipçilerinin karşısına en doğal haliyle çıktı.

    SIFIR MAKYAJ

    51 yaşındaki Lopez, Instagram hesabı üzerinden sıfır makyaj ile yaptığı bir selfie paylaştı.

    Uyanır uyanmaz kamera karşısında poz veren ünlü şarkıcı fotoğrafın altına “Herkese günaydın" notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

    Makyajsız pozu gören takipçiler ise Lopez'e beğeni ve iltifatlarla dolu yorum yağdırdı.

    Jennifer Lopez'den makyajsız paylaşım #1

    Jennifer Lopez'den makyajsız paylaşım #2

    Jennifer Lopez'den makyajsız paylaşım #3

    Jennifer Lopez'den makyajsız paylaşım #4

    Jennifer Lopez'den makyajsız paylaşım #5

    Jennifer Lopez'den makyajsız paylaşım #6

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