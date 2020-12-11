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    Jennifer Lopez'in gençlik sırrı

    Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in gençlik sırrı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 07:31
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 07:32
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    Jennifer Lopez'in gençlik sırrı

    Yaşlanma karşıtı kozmetik ürünler çıkarmaya hazırlanan Jennifer Lopez, hayatında hiç botoks ve dolgu yaptırmadığını söyledi.

    ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ

    51 yaşındaki Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, "Botoks yaptıranlara karşı değilim ama zeytinyağı mucizesi varken buna hiç gerek yok." ifadelerini kullarak gençlik sırrının zeytinyağı olduğunu açıkladı.

    Lopez, zeytinyağı bal, vazelin ve badem yağlı maskeyle cildini diri tutuyor.

    Jennifer Lopez in gençlik sırrı #1

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