Jennifer Lopez'in "intikam" elbisesi Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Bunun üzerine Lopez, katıldığı galada giydiği elbise ile adeta düşman çatlattı.

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Haber Merkezi

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yıllar sonra bir araya geldi ve yarım kalan ilişkilerini tamamlamaya karar verdiler.

Bunun üzerine 2 yıl önce evlenen çiftin aşkına nazar değdi ve boşanma kararı aldıkları duyuruldu.

İkilinin uzun zaman önce evlerini ayırdıkları ortaya çıktı.

Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen Salı günü, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı.

Tüm bu gelişmeler gündemi meşgul ederken, Jennifer Lopez'in "Unstoppable" adlı yeni filminin yapımcılığını ise Ben Affleck ile Matt Damon üstlenmişti.

LOPEZ YALNIZ KALDI

Filmin prömiyeri, Toronto Film Festivali'nde yapıldı ancak Lopez'e, Ben Affleck eşlik etmedi. Çift şu sıralar boşanma sürecinde olduğu için Affleck yerine prömiyere Matt Damon katıldı. 55 yaşındaki Lopez, boşanma kararı sonrası ilk kez bir etkinliğe katıldı.

İNTİKAM ELBİSESİ

Disko topunu andıran elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren Lopez göz kamaştırdı.

Lopez'in elbisesi için "intikam elbisesi" yorumu yapıldı. Şarkıcının elbisesi, Tamara Ralph imzası taşıyor.