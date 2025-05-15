Jennifer Lopez'in prova kazası! Yüzüne dikiş atıldı

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Sabırsızlıkla Türkiye'ye gelmesi beklenen Jennifer Lopez, bilet fiyatlarıyla gündemden düşmüyordu.

KAZA GEÇİRDİ

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, yaklaşan American Music Awards (AMA) töreni için yaptığı sahne provalarında ciddi şekilde yaralandı.

55 yaşındaki yıldız, Instagram Stories üzerinden yaptığı paylaşımla yaşadığı kazayı hayranlarıyla paylaştı. Bir sonraki paylaşımda ise kazanın detaylarını açıklayan Jennifer, “Provalar sırasında” ifadesiyle yaralandığını duyurdu.

DİKİŞ ATILDI

Ciddi bir şekilde yaralanan ve yüzüne dikiş atılan ünlü yıldıza olay sırasında orada bulunan ünlü estetik cerrah Dr. Jason Diamond hemen duruma müdahale etti. Lopez, Dr. Diamond ile birlikte çekilen fotoğrafına; "Beni iyileştirdiğiniz için teşekkür ederim Dr. Diamond" notunu düştü.