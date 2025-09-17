Abone ol: Google News

Jennifer Lopez'le fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödediği iddia edilmişti! Seda Bakan'dan açıklama geldi

'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında temmuz ayında Antalya'da bir konser veren Jennifer Lopez'in her fotoğraf için 1 milyon TL istediği iddia edilmişti. Bir kare için bu parayı ödeyenler arasında Seda Bakan'ın olduğu da konuşuluyordu. Açıklama geldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 14:52
Jennifer Lopez'le fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödediği iddia edilmişti! Seda Bakan'dan açıklama geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da unutulmaz bir konser vermişti.

Özel performansı ve dans ekibiyle unutulmaz şarkılarını seslendiren Jennifer Lopez'i, dünyadan ve Türkiye'den sanat, spor, iş ve cemiyet hayatından misafirler izledi.

"YENİ KANKAM"

Ünlülerin akın ettiği konsere Seda Bakan da gitmişti hatta ünlü oyuncunun Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödediği iddia edilmişti. Seda Bakan, ziyaretini; "Yeni kankam. Hastasıyım" demişti.

Söylentiler bir dönem gündem olurken bir davette görüntülenen Bakan'dan güldüren bir açıklama geldi.

"VERMEM"

Önceki akşam reklam yüzü olduğu markanın davetinde görüntülenen başarılı oyuncu Seda Bakan, fotoğraf için ücret ödediği iddiasının yeniden gündem olmasına sessiz kalmadı. Konuya esprili yaklaşan Bakan, “Vermem, zaten öyle bir şey yok ki." cevabını verdi.

Magazin Haberleri