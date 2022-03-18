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    Jessica May, Türk vatandaşı oldu

    “Yabancı Gelin” dizisiyle yıldızı parlayan Jessica May, senelerdir beklediği hayaline kavuştu. Güzel oyuncu, yeni kimlik kartıyla poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 16:40
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    Jessica May, Türk vatandaşı oldu

    “Yabancı Gelin” dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Brezilyalı oyuncu Jessica May'ın Türk vatandaşı olma çabası sonunda gerçek oldu.

    2011'de geldiği Türkiye'de 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile evlenen May, hayali olan Türk vatandaşlığını sonunda aldı.

    YENİ KİMLİĞİ İLE POZ VERDİ

    Oyuncunun yıllardır süren bekleyişi önceki gün sona eren ve Türk vatandaşlığına geçen oyuncu, Nüfus Müdürlüğü'nden bir fotoğraf paylaştı.

    Yeni kimlik kartıyla poz veren ve mutlu olduğu gözlenen oyuncunun bu karesi binlerce beğeni aldı.

    May, bu karesinin altına ise “Ve resmi olarak Türk vatandaşı oldum” notunu düştü.

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    UZUN SÜRE BEKLEDİ

    Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan oyuncu, kimliğini uzun süredir beklediğini söylemişti.

    Evlendikten 3 sene sonra Türk vatandaşlığına hak kazandığını ifade eden May, bu süreçteki prosedürlerin uzun sürmesinden yakınmıştı.

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