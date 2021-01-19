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- Jessica May, Türk vatandaşı oluyor
Jessica May, Türk vatandaşı oluyor
Türk vatandaşı olmak isteyen Jessica May'İN evraklarını Brezilya'dan geldi.
- Haber Merkezi
- 19.01.2021 - 07:27
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türk vatandaşlığı için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu.
EVRAKLAR GELDİ
Hüseyin Kara’yla üç yıl önce evlendiği için vatandaş olabilecek May’in ailesinin evrakı Brezilya’dan yeni gönderdiği ortaya çıktı.
Uçuşlar olmadığı için ve kendisi de ülkeye gidemeyen oyuncunun, Türk vatandaşı olacağı için heyecanlı hissettiği öğrenildi.