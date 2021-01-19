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    Jessica May, Türk vatandaşı oluyor

    Türk vatandaşı olmak isteyen Jessica May'İN evraklarını Brezilya'dan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 07:27
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    Jessica May, Türk vatandaşı oluyor

    Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türk vatandaşlığı için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu.

    EVRAKLAR GELDİ

    Hüseyin Kara’yla üç yıl önce evlendiği için vatandaş olabilecek May’in ailesinin evrakı Brezilya’dan yeni gönderdiği ortaya çıktı.

    Uçuşlar olmadığı için ve kendisi de ülkeye gidemeyen oyuncunun, Türk vatandaşı olacağı için heyecanlı hissettiği öğrenildi.

    Jessica May, Türk vatandaşı oluyor #1

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