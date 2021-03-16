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    Jessica Sutta anne oluyor

    Güzel şarkıcı Jessica Sutta, anne olacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 08:03
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    Jessica Sutta anne oluyor

    Pussycat Dolls grubunun 38 yaşındaki üyesi Jessica Sutta, eşi Mikey Marquart ile ilk bebeklerini beklediklerinin müjdesini verdi.

    "ÇOK HEYECANLI"

    Haberi sosyal medya hesabından müjdeleyen şarkıcı, “Hayatımın heyecan verici bir dönemindeyim. Her zaman için bir şeyin önceliğim olmasının hayalini kurmuştum” ifadelerini kullandı.

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