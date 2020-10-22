Dolar
7.9441
1.6818%
Euro
9.4009
1.4766%
Altın
1905.78
-0.9788%
Borsa
1203.95
-0.624%
G. Altın
485.939
0.5071%
Bitcoin
101978.69
2.0911%
EXEN Coin
10.83
-1.50%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Jessie J, ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu

    2018'den beri birlikte anılan çift Channing Tatum ve Jessie J ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 15:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Jessie J, ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu

    Şarkıcı Jessie J,  aktör sevgilisi Channig Tatum ile ayrıldığını sosyal medya hesabından yayınladığı twerk videosu ile duyurdu.

    Amerikalı aktör Channing Tatum ve İngiliz şarkıcı Jessie J, ilişkilerine daha önce defalarca şans daha vermişti.

    40 yaşındaki oyuncu ile 32 yaşındaki şarkıcının önceki ayrılıkları hakkında onlara yakın bir kaynak "Channing ve Jessie J'nin farklı odakları ve birbiriyle örtüşmeyen öncelikleri var" demişti.

    Jessie J, ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu ViDEO

    TWERK VİDEOSU İLE DUYURDU

    Jessie J twerk yaptığı videosunu Intagram hesabından paylaştı. İkilinin tam olarak ne zaman ayrıldığı belli değil, ancak Nisan ayında koronavirüs salgınının başlangıcında Jessie J, Tatum'un 40. doğum gününü bir mesajla kutlamıştı.

    Jessie J, ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu #1

    Jessie J, ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu #2

    Jessie J, ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu #3

    Görüş Bildir