2018'den beri birlikte anılan çift Channing Tatum ve Jessie J ayrıldı.

Şarkıcı Jessie J, aktör sevgilisi Channig Tatum ile ayrıldığını sosyal medya hesabından yayınladığı twerk videosu ile duyurdu.

Amerikalı aktör Channing Tatum ve İngiliz şarkıcı Jessie J, ilişkilerine daha önce defalarca şans daha vermişti.

40 yaşındaki oyuncu ile 32 yaşındaki şarkıcının önceki ayrılıkları hakkında onlara yakın bir kaynak "Channing ve Jessie J'nin farklı odakları ve birbiriyle örtüşmeyen öncelikleri var" demişti.

Jessie J, ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu ViDEO

TWERK VİDEOSU İLE DUYURDU

Jessie J twerk yaptığı videosunu Intagram hesabından paylaştı. İkilinin tam olarak ne zaman ayrıldığı belli değil, ancak Nisan ayında koronavirüs salgınının başlangıcında Jessie J, Tatum'un 40. doğum gününü bir mesajla kutlamıştı.