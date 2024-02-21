Jet Sosyete'nin İlayda'sı Deniz Cengiz'den seks itirafı: "Otoparkta seviştik" Bir YouTube programına konuk olan Deniz Cengiz, otoparkta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

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Yayınlandığı dönemde büyük ilgi ile izlenen senaryosunu Gülse Brisel'in ele aldığı Jet Sosyete dizisinde hayat verdiği 'İlayda' karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Cengiz seks hikayesiyle sosyal medyayı salladı.

Tuluğ Özlü'nün sunduğu Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programına konuk olan Deniz Cengiz, otoparkta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini açık açık anlattı.

Tuluğ Özlü ünlü oyuncuya 'Bir arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir seks hikayen var mı?' diye sordu.

"Dizleri yara olmuştu"

Deniz Cengiz ise bu soruya şöyle yanıt verdi: ''Kadıköy'de bir ara sokakta otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. En güzel yeri o.

"Annesi sormuş"

Bir de dizinin içleri yara oldu o olayı halledene kadar. Sonra ertesi gün buluştuk. Annesi 'Ne oldu oğlum?' diye sormuş.''