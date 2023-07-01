Joe Biden'ın torunu Naomi King Biden tatil için Çeşme'ye geldi ABD Başkanı Biden'ın torunu Naomi King Biden, kalabalık ajan ekibi eşliğinde Çeşme'ye geldi. Tatilin tadını çıkaran King Biden için, plajın en güvenli yeri ayarlandı.

Türkiye, tatil beldeleriyle dünyanın birçok ülkesini geride bırakıyor.

Birbirinden eşsiz manzaralarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Türkiye, turizm konusunda büyük bir başarı elde ediyor.

Türkiye'nin cennet yerlerinden birisi olan Çeşme'yi ise bu defa Joe Biden'ın torunu tercih etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın avukat torunu Naomi King Biden, tatil için Çeşme'ye geldi.

Ajanlardan çevre kontrolü

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Naomi King Biden, kalabalık bir ajan ekibi eşliğinde Çeşme'de tatil yapıyor. Arkadaşlarının da kendisine eşlik ettiği Naomi King Biden için ajanlar, önce çevre kontrolü yaptı.

Keşif yapan ajanlar, güvenlik önlemlerini aldıktan bir saat sonra mekâna kız arkadaşları ile giren Naomi King Biden'a plajın en güvenli yeri tahsis edildi. Biden, güneşlenirken ajanlar nöbet tuttu.