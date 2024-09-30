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Johnny Depp, korsan kılığında hasta çocukları ziyaret etti

Johnny Depp, korsan kılığında hasta çocukları ziyaret etti Ünlü oyuncu Johnny Depp, İspanya'daki bir hastaneyi Kaptan Jack Sparrow kılığında ziyaret ederek, hasta çocuklarla bir araya geldi.