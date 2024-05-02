Jon Bon Jovi: Hayatımda 100 kadın olmadığını söylemiyorum

Ünlü rock grubu Bon Jovi'nin kurucusu ve solisti Jon Bon Jovi, kariyerine ve evliliğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Bir ilişki için zor olmalı"
Televizyon programında konuşan 62 yaşındaki müzisyen Jon Bon Jovi, 35 yıllık eşi Dorothea Hurley ile ilişkisine değindi.
Ünlü isim, "Bir ilişki için zor olmalı. Gençsin ve bir seks sembolü olarak görülüyorsun" ifadelerini kullandı.
"Hayatımda 100 kadın olmadığını söylemiyorum"
Daha önce yaptığı bir açıklamada evliliğinde her zaman bir aziz olmadığını belirten Bon Jovi, bu kez de "Ben bir rock yıldızıyım. Ben bir aziz değilim. Hayatımda 100 kadın olmadığını söylemiyorum. Ben Jon Bon Jovi'yim. Oldukça iyiydi" ifadelerini kullandı.
Jon Bon Jovi açıklamalarına şöyle devam etti:
"İçimdeki narsistin gerçek olduğuna inandığım için her şeyimi tehlikeye atacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Ne kadar aptalca bir şey. Bir insanın bu ateşi körükleyecek ne tür aşırılıklara ihtiyacı vardır? Buna değmez"
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