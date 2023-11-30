Julia Roberts’tan ikizlerin 19. yaşına özel kutlama 56 yaşındaki yıldız Julia Roberts, ikiz çocuklarının doğum gününe özel paylaşım yaptı.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts bu hafta, Instagram hesabında ikizleri Hazel ve Phinneas ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafla gündem oldu.

Bu Salı günü, ikizlerinin 19. yaş gününü kutlamak için küçük sevinç birlikte siyah beyaz bir çocukluk anısını paylaştı.

Her iki ikiz de annelerinin kucağına otururken görülen bu görüntüye yorum yağdı.

Geçen yıl bir dergiye verdiği röportajda, çocukları olduğundan bu yana daha az çalıştığına dair getirilen yorumlara cevap vermişti.

"ilgimi çeken bir şey"

Özellikle böyle bir şey yapmadığını söyleyen yıldız, "ilgimi çeken bir şey" gelmedi diye cevapladı. Sonunda ise "Yılların ne kadar çabuk geçtiğine şaşırdığını" söylemişti.

Ev hanımı oldu

Ailesiyle birlikte evde olmaktan, kendisini ev hanımı olarak görmekten büyük bir gurur duyduğunu söyleyen Roberts, aynı zamanda çocuklarının okul programı, yaz tatilleri ve eşinin çalışma programına göre de hayatın düzenlediğini açıklamıştı.