Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: "Yürüyor ve maç izliyor" Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, ünlü sanatçıdan güzel haberler verdi. Kural, İnanır'ın hastane bahçesinde yürüyüşlere başladığını ve futbol maçlarını izlediğini açıkladı.

Haber Merkezi

Beynine giden damarlarından birine pıhtı atması nedeniyle hastaneye yatırılan Kadir İnanır, sevenlerini korkutmuştu. Daha sonra akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle tekrar tedavi altına alınan Kadir İnanır merak ediliyordu.

Bu dönemde sanatçının felç geçirdiği ve ağır konuşmaya başladığı iddiaları da ortaya atılmıştı. Sanatçının son durumunu ise hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı.

Özel bir hastanede tedavisi devam eden Kadir İnanır’ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getiren Jülide Kural, sanatçının 1 haftadır yürüyüşlere çıktığını ve hastane yemeklerinin yanı sıra ev yemekleri de yemeye başladığını söyledi.

Tedavi sürecinde olumsuz bir gelişme olmadığını belirten Kural, şöyle konuştu:

"KARADENİZ YEMEKLERİNİ SEVİYOR"

“İyileşme sürecinde sabırlı olmak gerekiyor. Çok farklı bir gelişme olmadığı sürece ben de açıklama yapmıyorum. Son 1 haftadır sık sık bahçeye indiriyoruz, yürüyüşler yapıyor. Zaten doktorları da yapması gerektiğini söylüyor. Fizik tedavi sürecimiz olumlu ilerliyor. Dostları sağ olsun sevdiği ev yemeklerinden yapıp getiriyor. Hastane yemekleri de yiyor ama Karadeniz yemeklerini daha çok seviyor. Bu zorlu süreçte biraz kilo verdi, fakat iştahı yerinde. Bu arada futbolu yakından takip ediyor. Ülke gündeminden de haberdar.”