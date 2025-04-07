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Haber Merkezi

Her zaman hayali dünyaya açılmak olan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımları ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

"JUSTİN BANA YÜRÜDÜ" DEMİŞTİ

Son dönemde evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen ve üzgün, moralsiz görünümüyle hayranlarını, endişelendiren Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı. Tilki, 2022 yılında katıldığı YouTube programında Justin Bieber için, 'Bana Beverly Hills'te yürüdü' demişti.

Justin Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı 'benimle şarkı yapmak isteyenler ulaşsın' paylaşımı ardından Aleyna Tilki'yi listesine ekledi.

Bu takipleşme akıllara, 'Acaba Aleyna Tilki mesaj attı bir düet mi gelecek?' sorularını getirdi.

"TÜRK KIZLARI TER KOKUYOR"

Yıllar önce Türkiye'de konser veren Bieber, sahne sonrası Twitter hesabından “İnanılmaz gece için tüm Türk kızlarına teşekkür ederim ama aynı şeyi ter kokuları için söyleyemeyeceğim” yazmıştı.