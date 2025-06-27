Dünyaca ünlü model eşi Hailey Bieber ile boşanacağı iddiasıyla gündemden düşmeyen Justin Bieber, Instagram kullanıcı adını değiştirdi.

ADINI DEĞİŞTİRDİ

31 yaşındaki pop yıldızı, daha önce hesabında kendi adını kullanmıştı ancak sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun hiçbir uyarı veya açıklama yapmadan hesap adını 'lilbieber' olarak yeniden değiştirmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Daha önce kullanıcı adı "justinbieber" olan Grammy ödüllü şarkıcı, art arda paylaşımda bulundu.

X'te hayranlar isim değişikliğine büyük ölçüde olumsuz yaklaşırken birçoğu, beklenmedik bu hamle karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.

Birçok kişi, Justin'in isminin değişmesinin, pop müziği bırakıp rap'e yöneldiğinin bir işareti olduğunu söyledi.

10 AYLIK OĞLUNU PAYLAŞTI

İsim değişikliğinden saatler sonra Bieber, 10 aylık oğlu Jack Blues ile olan nadir fotoğrafları paylaştı.

KAFA KARIŞTIRDI

Justin, Instagram adını değiştirdiğinde, orijinal adı altında yeni bir hesap ortaya çıktı. Hesap boştu ve özel olarak ayarlanmıştı, yani takipçilerin hesap sahibi tarafından onaylanması gerekiyordu.

Bieber'ın orijinal kullanıcı adını ikinci bir hesap olarak saklayıp saklamadığı ya da başka bir kişinin eski adını çalmak için hemen devreye girip girmediği bilinmiyor.