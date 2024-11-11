Justin Bieber, Selena Gomez ve Benny Blanco ile barışmak istiyor

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Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, çalkantılı bir aşk yaşadığı şarkıcı Selena Gomez'den ayrıldıktan 2 ay sonra model Hailey Bieber ile sevgili olmuştu.

2018 yılında dünyaevine giren çift, geçtiğimiz günlerde ilk çocuklarını kucaklarına almıştı.

Selena Gomez ise müzik yapımcısı ve aynı zamanda Bieber'ın arkadaşı olan Benny Blanco ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

ARALARI AÇILDI

Benny ve Justin'in arası bu aşkın resmileşmesinin ardından açılmıştı.

Birlikte stüdyodan çıkmayan ikili, Selena Gomez nedeniyle arkadaşlıklarına son vermişti.

BARIŞ İSTİYOR

Arkadaşlığın yanı sıra iş birliklerinin de sonlanmasının ardından Justin Bieber'a yakın kaynaklar, yeni bir iddia ortaya attı.

Justin'in çevresine, Benny ile Selena Gomez ile mutlu olmasına sevindiği ve bu küslüğün sonlanmasını istediğini söylediği ileri sürüldü.

ÇOCUKSU BULUYOR

Kaynağın söylediğine göre Justin, bu isteğini ne Selena'ya ne de Benny Blanco'ya söyleyememiş.

İkisinin de tavırlarını çocuksu bulan Justin Bieber, yakın arkadaşını ve prodüktörüyle arasını düzeltmeyi "zamana" bırakmış.